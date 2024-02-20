Расписание электричек изменится в Сочи из-за Всемирного фестиваля молодежи

Движение пригородных поездов на Черноморском побережье с 20 февраля разделят на две зоны с возможность пересадки по станции Сочи.

До 17 марта электрички из Краснодара, Туапсе, Лоо и Лазаревского будут ходить по укороченному маршруту до станции Сочи.

Для перевозки пассажиров с этой станции дополнительно назначили 12 рейсов до Имеретинского курорта, 6 до аэропорта Сочи и один до Розы Хутор.

Пассажиров просят заранее планировать маршрут с учетом того, что прохождение зоны досмотра и пересадка на другой электропоезд по станции Сочи может занять до 30 минут.

Подробную информацию о действующем расписании можно посмотреть на сайтах ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и АО «Кубань Экспресс-Пригород», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

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