Расписание 26 пригородных поездов на Кубани изменили 20 ноября

Расписание 26 пригородных поездов на Кубани изменили 20 ноября
Изменения следующих по Черноморскому побережью электричек связаны с ремонтом на однопутном перегоне Чемитоквадже — Якорная Щель. 

В связи с проведением ремонтных работ отменены поезда, следующие по маршрутам Туапсе — Аэропорт Сочи, Туапсе — Имеретинский Курорт, Имеретинский Курорт — Сочи, Сочи — Аэропорт Сочи, Имеретинский Курорт — Туапсе. 

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте АО «Кубань Экспресс-Пригород» в разделе «Расписание», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. 

