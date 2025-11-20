Расписание 26 пригородных поездов на Кубани изменили 20 ноября

Изменения следующих по Черноморскому побережью электричек связаны с ремонтом на однопутном перегоне Чемитоквадже — Якорная Щель.

В связи с проведением ремонтных работ отменены поезда, следующие по маршрутам Туапсе — Аэропорт Сочи, Туапсе — Имеретинский Курорт, Имеретинский Курорт — Сочи, Сочи — Аэропорт Сочи, Имеретинский Курорт — Туапсе.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте АО «Кубань Экспресс-Пригород» в разделе «Расписание», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

