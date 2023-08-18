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«Раньше думал, что Краснодар – деревня»: экс-защитник ФК «Спартак» прокомментировал свой переезд

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/ranshe-dumal-chto-krasnodar-derevnya-eks-zashhitnik-fk-spartak-prokommentiroval-svoj-pereezd
«Раньше думал, что Краснодар – деревня»: экс-защитник ФК «Спартак» прокомментировал свой переезд
Андрей Ещенко. Фото пресс-службы ФК «Спартак»

Бывший игрок московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о своей жизни в краевой столице.

Футболист сообщил, что его жена родом из Краснодара, а их ребенку скоро исполнится семь лет.

«Изначально планировали, что пойдет в школу там. Вот я и решил переехать, чтобы быть с семьей и помочь жене», — отметил Ещенко.

Защитник рассказал, что в городе хорошая погода и все находится в шаговой доступности. Он добавил, что хоть летом и жарко, но всегда можно в этот период уехать в Москву.

«Раньше думал, что Краснодар — это деревня. Но, прожив здесь какое-то время, понял, что это не так. Конечно, тусовок, какие бывают в Москве, тут нет, но рестораны достойные и город чистый. Да и на многие вещи начинаешь иначе смотреть, когда появляется семья» — цитирует Андрея Ещенко интернет-портал «Чемпионат».

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