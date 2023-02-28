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Range Rover врезался в автобус с пассажирами в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/range-rover-vrezalsya-v-avtobus-s-passazhirami-v-krasnodare
Range Rover врезался в автобус с пассажирами в Краснодаре
Фото t.me/tipichkras

ДТП произошло 28 февраля на улице Атарбекова. Видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах виден автобус с разбитыми стеклами. Очевидцы также рассказали, что в момент аварии в автобусе находились пассажиры.

По предварительным данным, водитель Range Rover, 38-летняя женщина, при перестроении в правую полосу по касательной столкнулась с пассажирским автобусом. В этот момент он отъезжал от остановки на улице Атарбекова.

В результате аварии никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

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