Невозможно установить личность: пешеход погиб под колесами внедорожника на трассе в Сочи
Происшествия
28.02.2023 12:39
Жесткая авария, в которой погиб пешеход, произошла 27 февраля в 18:55 на 11 км трассы А-149 Адлер — Красная Поляна.
По предварительным данным, водитель Land Rover Freelander сбил мужчину, который находился на проезжей части.
Пешеход скончался до приезда скорой помощи. Пешеход получил сильные повреждения, установить личность пока невозможно, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
Читайте также: водитель «семерки» пострадал в ДТП с двумя грузовиками в Крымском районе.
Популярные новости
- Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
- Прерванное из-за лавины водоснабжение восстановили в горном кластере Сочи
- От «Магнита» требуют заплатить почти 350 тыс. рублей за использование популярных песен в торговых залах
- СМИ: Олимпийские объекты в Сочи в течение 2-3 месяцев может выкупить семейство Ткачева
- В Адыгее во время взрыва газового баллона в частном доме пострадала пенсионерка
- В Сочи спасатели доставили на берег рыбаков, у которых в море заглох катер