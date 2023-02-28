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Невозможно установить личность: пешеход погиб под колесами внедорожника на трассе в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/nevozmozhno-ustanovit-lichnost-peshehod-pogib-pod-kolesami-vnedorozhnika-na-trasse-v-sochi
Невозможно установить личность: пешеход погиб под колесами внедорожника на трассе в Сочи
Фото отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи

Жесткая авария, в которой погиб пешеход, произошла 27 февраля в 18:55 на 11 км трассы А-149 Адлер — Красная Поляна.

По предварительным данным, водитель Land Rover Freelander сбил мужчину, который находился на проезжей части.

Пешеход скончался до приезда скорой помощи. Пешеход получил сильные повреждения, установить личность пока невозможно, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

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