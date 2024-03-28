Раненого дельфиненка спасали волонтеры в районе центрального пляжа в Анапе

Жители Анапы 27 марта пытались спасти раненого дельфиненка в акватории моря напротив центрального пляжа.

О том, что к берегу за помощью приплыл дельфин, сообщили в соцсетях очевидцы. Люди зашли в воду и пытались поддерживать дельфина на плаву.

«Люди в холодной воде меняются, держат дельфина. Он дрожит. Приплыл за помощью. Люди меняются. Вода +10. Служба спасения сказала позвонить в аквапарк, вызвать специалиста», — сообщили очевидцы.

По словам специалистов научно-экологического центра по спасению дельфинов «Дельфа», дельфин не болен, а скорее всего ранен. Волонтеры центра прибыли на место и делают все возможное чтобы помочь животному, пишет Telegram-канал «Анапа».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самец дельфина азовки выбросился на берег в Анапе 23 марта. Дельфин был в критическом состоянии — его сотрясали судороги, животное не могло двигаться и тяжело дышало. На место прибыли спасатели из центра «Дельфа» из Анапы и Новороссийска. Они весь день провели с пострадавшим дельфином.