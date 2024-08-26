Раненный в Курской области кубанский активист ОНФ вышел на связь из больницы
Общество
26.08.2024 17:24
Замруководителя ОНФ Краснодарского края, руководитель ЦТП «Архангел» Федор Геращенко 16 августа получил ранение в Курской области в результате прямого попадания снаряда ВСУ в его автомобиль.
Общественное движение «Народный фронт» рассказало в соцсетях о состоянии здоровья Федора Геращенко. Заместитель краевого исполкома ОНФ сейчас находится в московской больнице на реабилитации.
По словам активиста, он идет на поправку и обещает восстановиться через пару месяцев.
«Дорогие коллеги, со мной все в порядке. Я жив, в прекрасном самочувствии. Ем уже сам», — поделился Федор Геращенко.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин наградил Федора Геращенко орденом Мужества.
Активисты ОНФ Николай Ковалев и Давид Соколов, которые во время атаки ВСУ также были в автомобиле вместе с Геращенко, удостоены награды посмертно.