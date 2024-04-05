Ранее судимый уголовник ранил ножом главу Мурманской области

Нападение произошло вечером 5 апреля на встрече губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с местными жителями в ДК «Строитель» в Апатитах.

На месте подозреваемого в нападении на главу задержали сотрудники Росгвардии, а офицер ОМОН выстрелил ему в ногу из табельного оружия.

Задержанным оказался 42-летний житель Апатитов. Полиции он рассказал, что на преступление его подтолкнул «голос в голове». При нападении он никаких требований не выдвигал и ничего не выкрикивал.

Угрозы жизни губернатора нет, но он в тяжелом состоянии. Чибису провели операцию и перевели его в реанимацию. Врачи заявили, что ему повезло, что нападавший не задел аорту.

«Пришел в себя после операции. Огромное спасибо хочу сказать нашим врачам. Сейчас буду восстанавливаться, все будет хорошо», — заявил раненый ножом губернатор Мурманской области Андрей Чибис в обращении из реанимации.

Знакомые подозреваемого рассказали, что это уже не первая подобная ситуация — несколько лет назад он ранил ножом коллегу, а в 2022 году его лишили прав за оставление места ДТП, сообщает RT.

UPD: в отношении нападавшего завели уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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