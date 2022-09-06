Рамзан Кадыров прокомментировал свои слова о «бессрочном отпуске»

Рамзан Кадыров. Фото t.me/RKadyrov_95

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в ночь на 6 сентября прокомментировал свое неоднозначное видеообращение, в котором говорил о том, что он «долгожитель среди глав субъектов» и «время пришло, пока не выгнали».

Он отметил, что это был единственный раз, когда его не поддержали подписчики. А именно в том, чтобы он взял бессрочный отпуск. Кадыров сказал, что после его обращения эксперты и политологи стали строить предположения о том, куда он уйдет и какое ведомство возглавит. Однако глава Чечни призвал не делать поспешных выводов. Он подчеркнул, что должностей ему не предлагали. Более того, он не намерен переходить ни на какой пост вне Чеченской республики.

«В тот день наткнулся на публикацию, в которой говорилось, что я занимаю свою должность 15 лет и являюсь «долгожителем» среди глав регионов. Я подумал, что это много, и решил узнать ваше мнение. Позже выяснил, что не такой я и «долгожитель» — прежний рекорд, как выясняется, составляет 27 лет. Поэтому скажу больше: теперь я решил побить действующий рекорд. Посмотрим, может я обойду этот показатель», — заявил Рамзан Кадыров.

Руководитель Чечни подчеркнул, что не имеет права уйти просто так, сейчас же он не собирается брать даже положенный ежегодный отпуск.

«Я никогда не оставлю свой народ. Я в команде нашего президента. <…> Не переживайте, у меня единственная мечта — быть мэром Грозного. На другую должность я никогда не пойду. И у меня нет опыта, чтобы занимать другие должности. Поэтому будьте любезны, господа политологи и эксперты, хорошие люди, я служу и занимаю этот пост до тех пор, пока меня не попросит уйти мой народ или наш президент. Так что мы всегда вместе, у нас очень много дел. У нас ответственная задача — это безопасность нашего государства. И все мы должны мобилизоваться, объединиться и выйти на защиту нашей страны» — призвал Кадыров в своем Telegram-канале.

Руководитель региона заявил, что сейчас в отпуск нельзя уходить никому, ни властям субъектов, ни военнослужащим.

«С донецкого направления уже приходят отличные новости. Союзные войска в ходе наступления громят противника и занимают новые территории. Я вам обещал хорошие новости, скоро вы их получите. Осталось ждать немного», — рассказал глава Чечни.

Кадыров сообщил, что ВС РФ сейчас ведут наступательные действия, а вскоре еще несколько тысяч бойцов поедут на защиту государства.

«Российский народ должен встать за президентом, чтобы отстоять нашу целостность и безопасность в будущем.<…> Сегодняшняя наша спецоперация — это наш завтрашний день. Будет ли наше подрастающее поколение жить в мире и согласии или их ожидает то , что сегодня творится в Европе: бескультурие, несоблюдение религиозных ценностей», — отметил руководитель Чеченской республики.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Чеченской республики 3 сентября опубликовал неоднозначное видеообращение в своем Telegram-канале.