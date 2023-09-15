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Ракетный корабль Черноморского флота уничтожил катер-беспилотник ВСУ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/raketnyj-korabl-chernomorskogo-flota-unichtozhil-kater-bespilotnik-vsu
Ракетный корабль Черноморского флота уничтожил катер-беспилотник ВСУ
Фото Чукичевой Ирины, «Кубань 24»

Украинские военные предприняли попытку атаки в акватории Черного моря утром 15 сентября.

По данным Минобороны РФ, утром 15 сентября малый ракетный корабль «Аскольд» Черноморского флота в акватории Черного моря обнаружил безэкипажный катер вооруженных сил Украины.

В ведомстве сообщили, что российский корабль уничтожил безэкипажный катер противника огнем из штатного вооружения, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Читайте также: Украина атаковала российский корабль в Черном море пятью катерами без экипажа.

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