Ракетный корабль Черноморского флота уничтожил катер-беспилотник ВСУ

Украинские военные предприняли попытку атаки в акватории Черного моря утром 15 сентября.

По данным Минобороны РФ, утром 15 сентября малый ракетный корабль «Аскольд» Черноморского флота в акватории Черного моря обнаружил безэкипажный катер вооруженных сил Украины.

В ведомстве сообщили, что российский корабль уничтожил безэкипажный катер противника огнем из штатного вооружения, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Читайте также: Украина атаковала российский корабль в Черном море пятью катерами без экипажа.