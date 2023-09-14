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Ракетный корабль Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер ВСУ

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/raketnyj-korabl-chernomorskogo-flota-unichtozhil-bezekipazhnyj-kater-vsu
Ракетный корабль Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер ВСУ
Фото Минобороны РФ

Морской безэкипажный катер ВСУ попытался атаковать российское судно в акватории Черного моря 14 сентября около 16:30.

«В ходе отражения атаки ракетный корабль на воздушной подушке «Самум» уничтожил катер противника огнем из штатного вооружения», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Украина атаковала российский корабль в Черном море пятью катерами без экипажа.

 

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