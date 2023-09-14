Ракетный корабль Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер ВСУ

Морской безэкипажный катер ВСУ попытался атаковать российское судно в акватории Черного моря 14 сентября около 16:30.

«В ходе отражения атаки ракетный корабль на воздушной подушке «Самум» уничтожил катер противника огнем из штатного вооружения», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Украина атаковала российский корабль в Черном море пятью катерами без экипажа.