Ракета «Ангара А5» впервые стартовала с космодрома Восточный

Запуск ракеты тяжелого класса «Ангара-А5» состоялся 11 апреля в 12:00.

Через 12 минут 26 секунд от третьей ступени ракеты отделился разгонный блок «Орион», после чего носитель вывел на орбиту полезную испытательную нагрузку.

Первый старт ракеты с космодрома Восточный был запланирован 9 апреля в 12:00, однако автоматика дала команду «отбой пуска» за две минуты до старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты.

Пуск перенесли на следующий день, но 10 апреля ситуация повторилась. По словам главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, на второй раз ракета не стартовала из-за сбоя системы контроля запуска двигателя, сообщает РИА «Новости».

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