Кубанский ученый рассказал о комете с криовулканами, пролетающей раз в 70 лет

Последний раз периодическая комета 12P/Понса-Брукса с яркими вспышками из-за криовулканов приближалась к Земле 71 года назад, рассказал руководитель центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Российского географического общества Александр Иванов.

«Комета 12P/Понса-Брукса в этом году 21 апреля пройдетна минимальном расстоянии от Земли. Это не означает, что в этот период она будет максимально яркой для наблюдения, так как тогда она сближается с Солнцем. Самым удачным временем наблюдения за кометой является период конца марта—начала апреля», — сказал Иванов.

Он пояснил, что есть несколько предположений, объясняющих яркие вспышки кометы.

«Ник Джеймс из Британской астрономической ассоциации сообщал, что криовулканы на комете 12P/Понса-Брукса извергались полдюжины раз в 2023 году», — добавил он.

КубГУ наблюдает за кометой с июля 2023 года — за это время там зафиксировали более трех ярких вспышек.

«Обсерватория КубГУ провела анализ вспышек яркости и обнаружила их прямую зависимость со вспышками на Солнце. Похоже, что последние вспышки кометы укладываются в гипотезу воздействия солнечных вспышек на поверхность кометных ядер, описанные в работах советского ученого Леонида Шульмана. И каждая мощная вспышка на Солнце инициирует сброс поверхностного слоя, что и наблюдается как увеличение яркости кометы на несколько звездных величин», — заявил ученый.

Комету можно будет увидеть во всех регионах России, но лучше рассмотреть явление можно за городом, где не будет яркой засветки. Использовать можно не только большие телескопы, но и бинокли, либо просто посмотреть в северно-западную часть горизонта, сообщает ТАСС.

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