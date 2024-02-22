Две мощные вспышки на Солнце подряд произошли впервые за семь лет

Две солнечные вспышки подряд высшего балла (Х) зафиксировали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН 22 февраля.

Первый пик солнечной активности зафиксировали ночью в 2:17, второй — утром между 9:00 и 10:00. В прошлый раз столь сильные вспышки подряд ученые наблюдали в 2017 году.

Такие явления крайне редки, поскольку каждая вспышка исчерпывает запасы солнечной энергии, которые требуют значительного времени для восстановления, отметили эксперты.

«Тот факт, что звезда способна выдать два столь мощных взрыва подряд, говорит о переходе Солнца в состояние чрезвычайно высокой активности», — объяснил руководитель лаборатории, профессор Сергей Богачев.

По его словам, выброшенные плазменные облака, вероятно, минуют Землю, но будут находиться на относительно близком расстоянии.

Так, с начала года на Солнце зафиксировали уже пять X вспышек высшей силы. В зависимости от мощности рентгеновского излучения им присваивают ранги — A, B, C, M и X.

Вспышки на Солнце могут вызывать магнитные бури на Земле, которые приводят к сбоям в работе энергосистем и негативно влияют на самочувствие метеозависимых людей. Но если вспышка проходит на значительном удалении от Земли, то она не оказывает особого влияния, сообщает РИА «Новости».

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