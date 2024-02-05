Олег Кононенко побил рекорд пребывания в космосе кубанского космонавта Падалки

Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко побил мировой рекорд по cуммарному пребыванию на орбите.

Он побил рекорд кубанского космонавта Геннадия Падалки — тот за пять миссий с 1998 по 2015 годы провел в космосе суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

Кононенко 4 февраля в 11:30 по мск превысил достижение — сейчас командир отряда космонавтов совершает пятый полет за свою карьеру: 5 июня он станет первым человеком, который проведет в околоземном пространстве в сумме 1 тыс. суток. Космонавт 21 июня отметит 60-летний юбилей, а по завершении годовой экспедиции его суммарный налет составит 1 тыс. 110 суток, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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