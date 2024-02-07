«Раевское городище» под Новороссийском планируют открыть для туристов

Многослойный памятник «Раевское городище» археологи из Москвы исследуют более 20 лет.

Осень 2023 года городские власти решили сделать его объектом туристического показа и обратились с такой идеей к ученым. Сейчас археологи рассматривают варианты, какие участки можно открыть для посетителей.

В новом археологическом сезоне специалисты продолжат перебирать находки из могильника Дюрсо — неисследованными остались 225 комплексов, а также работать в Лобановой щели на Утрише. Там археологов ожидают масштабные открытия — останки поселений вокруг палеоозера на территории заповедника «Утриш» и ацангуары — загоны для скота. Кроме того, продолжатся работы на памятнике «Верхнегостагаевское городище» под Натухаевской, на развалинах древнего замка, построенного в эпоху переселения народов, пишет «Новороссийский рабочий».

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