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«Раевское городище» под Новороссийском планируют открыть для туристов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/raevskoe-gorodishhe-pod-novorossijskom-planiruyut-otkryt-dlya-turistov
«Раевское городище» под Новороссийском планируют открыть для туристов
Фото газеты "Новороссийский рабочий"

Многослойный памятник «Раевское городище» археологи из Москвы исследуют более 20 лет.

Осень 2023 года городские власти решили сделать его объектом туристического показа и обратились с такой идеей к ученым. Сейчас археологи рассматривают варианты, какие участки можно открыть для посетителей.

В новом археологическом сезоне специалисты продолжат перебирать находки из могильника Дюрсо — неисследованными остались 225 комплексов, а также работать в Лобановой щели на Утрише. Там археологов ожидают масштабные открытия — останки поселений вокруг палеоозера на территории заповедника «Утриш» и ацангуары — загоны для скота. Кроме того, продолжатся работы на памятнике «Верхнегостагаевское городище» под Натухаевской, на развалинах древнего замка, построенного в эпоху переселения народов, пишет «Новороссийский рабочий».

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