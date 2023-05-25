Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Радоницу сделали выходным днем в Краснодарском крае на ближайшие 30 лет

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/radonitsu-sdelali-vyhodnym-dnem-v-krasnodarskom-krae-na-blizhajshie-30-let?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Радоницу сделали выходным днем в Краснодарском крае на ближайшие 30 лет
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Решение об этом депутаты кубанского Заксобрания приняли 25 мая на 17-й сессии парламента.

День православного праздника Радоницы сделали выходным в Краснодарском крае в ответ на обращение митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория. Это необходимо для того, чтобы жители региона могли в этот день провести поминовение усопших родственников, не отвлекаясь на работу. Многие люди на Радоницу отправляются на кладбища.

Председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань подчеркнул, что решение сделать Радоницу выходным днем приняли для сохранения духовных традиций Кубани.

Согласно принятому закону, при совпадении выходного дня и Радоницы, его не будут переносить на другую дату. Радоница будет выходным днем в крае вплоть до 2053 года. В следующем году праздник выпадает на 14 мая, сообщает пресс-служба ЗСК.

Согласно православной традиции, Радоницу на Кубани отмечают на девятый день после Пасхи — по вторникам.

Читайте также: предприниматели предложили ввести в России шестидневную рабочую неделю. С такой инициативой выступила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

Статьи
Сколько живут с циррозом печени: стадии и признаки
Сколько живут с циррозом печени: стадии и признаки
Педиатр объяснила, почему дети постоянно болеют
Педиатр объяснила, почему дети постоянно болеют
Можно ли есть сосиски каждый день?
Можно ли есть сосиски каждый день?
Берегите зубы и друзей: что стоит начать делать после 30 лет?
Берегите зубы и друзей: что стоит начать делать после 30 лет?
Как правильно закаляться: плюсы и опасность
Как правильно закаляться: плюсы и опасность
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях