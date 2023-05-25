Радоницу сделали выходным днем в Краснодарском крае на ближайшие 30 лет

Решение об этом депутаты кубанского Заксобрания приняли 25 мая на 17-й сессии парламента.

День православного праздника Радоницы сделали выходным в Краснодарском крае в ответ на обращение митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория. Это необходимо для того, чтобы жители региона могли в этот день провести поминовение усопших родственников, не отвлекаясь на работу. Многие люди на Радоницу отправляются на кладбища.

Председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань подчеркнул, что решение сделать Радоницу выходным днем приняли для сохранения духовных традиций Кубани.

Согласно принятому закону, при совпадении выходного дня и Радоницы, его не будут переносить на другую дату. Радоница будет выходным днем в крае вплоть до 2053 года. В следующем году праздник выпадает на 14 мая, сообщает пресс-служба ЗСК.

Согласно православной традиции, Радоницу на Кубани отмечают на девятый день после Пасхи — по вторникам.

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