Предприниматели предложили ввести в России шестидневную рабочую неделю

С такой инициативой выступила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Они направили письмо с предложением ввести в РФ шестидневку на имя министра труда Антона Котякова.

Предприниматели уверены, что увеличение рабочей недели в стране позволит увеличить прочность отечественной экономики в условиях западных санкций. По мнению авторов инициативы, до 2014 года экономика России демонстрировала стабильный рост и входила в пятерку лучших в мире. Однако в последние годы из-за ограничительных мер и санкций нагрузка на экономический сектор резко увеличилась.

В ассоциации бизнес-патриотизма напомнили, что в годы Великой Отечественной войны жители СССР трудились по 6-7 дней в неделю. Пятидневную рабочую неделю в Советском Союзе установили только в 1967 году, пишет газета «Известия».

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