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Радоницу планируют официально объявить выходным днем в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/radonitsu-planiruyut-ofitsialno-obyavit-vyhodnym-dnem-v-krasnodarskom-krae
Радоницу планируют официально объявить выходным днем в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Анапы

Этот вопрос планируют обсудить 25 мая на очередной 17 сессии краевого парламента.

«Планируется, что на 17 очередной сессии депутаты проголосуют за объявление Радоницы на Кубани официальным нерабочим днем. Соответствующее обращение поступило в Законодательное собрание от митрополита Кубанского и Екатеринодарского Григория», — сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Всего на заседании планируют обсудить 30 вопросов, в том числе на тему патриотического и духовно-нравственного воспитания, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края.

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