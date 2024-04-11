Радоница на Кубани: 14 мая в регионе вновь объявили выходным днем

Радоница в Краснодарском крае, как и в предыдущие годы, объявлена выходным днем. Традиционный после Пасхи день поминовения усопших выпадает в этом году на вторник, 14 мая.

В этот день у православных принято посещать храмы, где они молятся за души умерших. Посещение могил родственников на Радоницу — тоже часть традиций, на соблюдение которых власти региона предоставили дополнительный выходной.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Радоницу сделали выходным днем в Краснодарском крае на ближайшие 30 лет. Решение об этом депутаты кубанского Заксобрания приняли в мае прошлого года.

Подробнее об истории и традициях праздника читайте в нашей статье.