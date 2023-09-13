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Радиотерапевом года стала врач из Краснодарского края

Общество
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Радиотерапевом года стала врач из Краснодарского края
Фото t.me/minkovaanna23

Кандидат медицинских наук Татьяна Горбушина на VI Международном Форуме онкологии и радиотерапии одержала победу в номинации «Радиотерапевт года». Об этом 13 сентября сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Врача Краснодарского клинического онкодиспансера наградили премией академика А. И. Савицкого за успехи в применении инновационных методик диагностики и лечения онкологии.

Форум направлен на обмен опытом врачей-онкологов, медицинского сообщества и представителей других специальностей и профессий для повышения эффективности лечения онкологических заболеваний, улучшения качества жизни больных и значительного снижения смертности от опухолей в России.

«Поздравляю Татьяну Евгеньевну со столь значимым достижением и желаю новых профессиональных успехов! Горжусь нашими врачами!», — написала Минькова в Telegram.

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