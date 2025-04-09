Радиопередатчик под одеждой пронесли на экзамен в ГАИ в Краснодарском крае

Теоретический экзамен проходил в МРЭО № 5 управления Госавтоинспекции Краснодарского края.

Ранее лишенные водительских прав 31-летний житель Славянского района и 29-летний житель Северского района хотели восстановить их, но не учить при этом ПДД. Для этого они пронесли под одеждой радиотехническое оборудование, однако подозрительное поведение смутило руководителя экзаменационного отдела. На место вызвали следственно-оперативную группу, в присутствии которой мужчины выдали оборудование.

Результаты экзамена аннулировали, в отношении мужчин составили материалы предварительной проверки. Злоумышленникам грозит наказание: штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы до четыре лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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