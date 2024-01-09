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Радионова рассказала Путину об очистных сооружениях в Сочи и Геленджике

Политика
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Радионова рассказала Путину об очистных сооружениях в Сочи и Геленджике
Фото пресс-службы Кремля

Президент России Владимир Путин 9 января провел рабочую встречу с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой.

Во время встречи Путин отметил, что Черноморское побережье Краснодарского края является главным местом для отдыха во всей России и попросил доложить об экологической ситуации в регионе.

Глава Росприроднадзора сообщила, что ведомство сейчас сопровождает на побережье масштабный проект по строительству очистных сооружений, подготовленный правительством.

«Я лично своими ногами прошла каждый водовыпуск в Сочи и по всему побережью прошла большое количество километров пешком. Мы ждем большую реконструкцию», — сказала Радионова.

Она добавила, что в Геленджике также реализуют масштабный проект по строительству очистных сооружений, который позволит освободить местную бухту.

По словам главы Росприроднадзора, результаты от строительства очистных сооружений на Черноморском побережье можно будет заметить в ближайшие четыре года, сообщает пресс-служба Кремля.

Читайте также: в реконструкцию очистных сооружений Геленджика инвестируют более 31 млрд рублей. Проект реализуют в рамках концессионного соглашения.

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