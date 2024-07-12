Радио Business FM запустило проект «Кубанские магнаты» в музее Коваленко

Выставка рассказывает о богатейших жителях региона конца XIX- начала XX веков. В топ-10 вошли самые влиятельные предприниматели прошлого.

В экспозиции десять постеров, посвященных значимым личностям, которые внесли весомый вклад в развитие региона и остались в истории Краснодара и края.

«Мы хотели обратить внимание на выдающихся предпринимателей нашего города и края XIX- начала XX веков, а также показать, что бизнес может приносить не только деньги, но и играть важную роль в жизни населения», ― отметила менеджер радиостанции Business FM Анна Земскова

Формат подборки ― топ-10 самых богатых людей в перерасчете на современные рубли. Проект создавался совместно экспертами радио Business FM и Андреем Ступаченко. Победитель номинации «Лучший экскурсовод Краснодара» разобрался в бизнес-структуре предприятий кубанских магнатов и провел зрителей по экспозиции.

«Нам было интересно понять, найти то, что сейчас называют конкурентными преимуществами. Почему одни на первом месте, другие на десятом? Вот эти ключевые навыки разжевать и сказать, будьте как Тарасовы, они молодцы, потому что вот так и поэтому у них были миллионы», ― рассказывает автор и ведущий проекта «Кубанские магнаты» Андрей Ступаченко.

В рамках проекта выпущена серия почтовых открыток, которые жители и гости города могут найти в музее Коваленко, а также в сети кофеен «Set».

«Эта выставка абсолютно прекрасна, мне очень нравится все, что я здесь сегодня услышала. Эти интереснейшие фотокарточки, эти открытки, которые обязательно должен каждый взять себе, потом еще и отдельно их все посмотреть», ― делится посетитель выставки Евгений Жукова.

Радиопроект идет в эфире Business FM каждый будний день до 30 июля. Экспозиция будет работать до 31 июля, вход свободный для всех желающих.

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