Ради здоровья и еще 4 причины вакцинироваться от гриппа в начале осени

В Краснодарском крае продолжается прививочная кампания от гриппа. Вакцинировать в этом году планируют 3,5 млн местных жителей, что на 300 тыс. больше, чем в прошлом году.

Сентябрь считается лучшим месяцем для того, чтобы сделать прививку. Почему это так, разбиралась корреспондент «Кубань 24» Дарья Остапец.

Первая причина вакцинироваться от гриппа — защитить себя от тяжелых форм заболевания и осложнений.

«Вирус гриппа особо активен в осенне-зимний период. Чтобы уберечь себя от заражения тяжелыми формами заболевания и избежать серьезных осложнений, важно сделать прививку до начала простудного сезона. Так, если вакцинироваться в ближайшее время, организм успеет выработать иммунитет — на это требуется две-три недели. Если же привиться позже, то вакцина будет менее эффективна», — рассказывает журналист.

После вакцинации, даже если человек подхватит вирус, то болезнь пройдет в более легкой форме.

«Грипп протекает намного тяжелее других ОРВИ и может вызвать такие серьезные осложнения, как пневмония, обострение хронических заболеваний. Уровень заболеваемости гриппом — значимый фактор риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», — объясняет заместителем начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмидт.

Распознать грипп можно по таким симптомам, как повышение температуры тела, появление головной боли, кашля, болей в горле и мышцах.

Вторая причина сделать прививку от гриппа — вакцинация защитит ваших родных и близких, а также предотвращает распространение вируса среди окружающих, что особенно важно для людей, которые работают в тесном контакте с другими, например, в школах, больницах и общественном транспорте. Медики советуют вакцинироваться всем, особенно детям, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

Третья причина вакцинироваться — экономическая. Затраты на лечение гриппа и его осложнений могут быть значительными, в то время как прививки делают всем желающим бесплатно. Кроме того, вакцинация помогает избежать потери рабочего времени из-за болезни.

Четвертая причина — совершенствование вакцин. Ежегодно ученые разрабатывают новые препараты, которые учитывают изменения в вирусе гриппа. Это позволяет повысить эффективность вакцинации и защитить от новых вариаций болезни.

Вакцина российского производства содержит актуальные штаммы вирусов этого года. Ее действие сохраняется, как правило, на протяжении года.

Пятая причина — доступность. Сделать прививку от гриппа можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации. Так, в Краснодаре в будние дни с 9:00 до 18:00 привиться можно в мобильных пунктах вакцинации (МПВ) по адресам: улица Красная, 36 и Красная, 122. В выходные дни — с 9:00 до 17:00 в МПВ на Трамвайной, 2 и Колхозной, 86.

Прививочная кампания продлится до конца ноября.

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