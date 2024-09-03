Прививочная кампания от гриппа стартовала в Краснодарском крае

Вакцинировать в этом году планируют около 3,5 млн жителей Кубани.

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова отметила, что сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства или в мобильных пунктах Краснодара. Так, в будние дни с 9:00 до 18:00 прививку можно поставить на улице Красной, 122 и ул. Красной, 35. В выходные дни с 9:00 до 17:00 это можно сделать на улице Трамвайной, 2, а также на улице Колхозной, 86.

«В прошлом году участие в вакцинации против гриппа приняли более 3,2 млн человек», — написала Минькова в Telegram.

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