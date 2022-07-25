Работы по защите Крымска от паводков планируют завершить в 2024 году

Фото пресс-службы администрации Крымского района

В настоящее время готовность работ составляет 86%. На эти цели с 2013 по 2021 год выделили 1,3 млрд рублей, еще 450 млн рублей предусмотрели до 2024 года.

Об этом сообщила замглавы Росводресурсов Наталия Сологуб.

«Сейчас техническая готовность объектов по линии Росводресурсов более 86%. На защиту территории Крымского района от наводнений по рекам Адагум, Неберджай и Баканке с 2013 по 2021 год мы направили 1,3 млрд рублей. Еще 450 млн рублей предусмотрели до финала мероприятий, это к 2024 году. Будет построено 43 км защитных сооружений», — рассказала она.

Сологуб отметила, что завершить строительство берегоукрепительных сооружений в Крымске быстрее помешали вопросы, связанные с частными земельными владениями.

«Многие люди, несмотря на природные угрозы, не готовы передать землю даже во временное пользование, чтобы там могли построить защитное сооружение. Простой пример: дом стоит на границе обрыва, в этих местах должна пройти линия инженерной защиты, но владельцы участков препятствуют ходу проекта. Отказываются освобождать землю», — цитирует Сологуб РИА «Новости».

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