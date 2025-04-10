Работы по благоустройству городского водохранилища возобновили в Армавире

Реконструкцию территории и чаши городского водохранилища в парке «Городская роща» должны были закончить еще в сентябре 2024 года.

Работы на основном пруде водохранилища начала новая подрядная организация. Его очистку и благоустройство планируют закончить до майских праздников.

«На объекте задействована спецтехника и квалифицированные специалисты. До майских праздников планируется завершить очистку основного пруда, провести благоустройство откосов и подсыпку берега. После этого начнутся работы по очистке подводящего канала и третьего пруда, что обеспечит проточность воды и ее дальнейшее поступление в реку Кубань», — рассказал глава Армавира Андрей Харченко в Telegram.

По условиям нового контракта, все работы завершат летом этого года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», благоустройство водохранилища в парке Армавира планируют начать летом 2025 года. Сушить весла эти лодки на городском водохранилище Армавира начали еще в декабре 2023 года. Тогда здесь стартовала большая реконструкция и зашла техника. Подрядная организация успела углубить дно водоема, вывести часть грунта и возвести отрезок подпорной стены. На этом работы остановились, и администрация муниципалитета расторгла контракт с организацией.

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