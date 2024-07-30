Работы на Ейском магистральном водопроводе вышли на заключительный этап

Эта масштабная стройка началась еще в 2020 году. Ее разбивали на несколько этапов. Сейчас идет самый продолжительный — работы выполняют на участке протяженностью более 45 км.

Строители должны подвести трубу к резервуару чистой воды в Ейске. В конечной точке тоже уже начались работы. Жители вынуждены терпеть неудобства, поскольку перекрыли одну из оживленных улиц.

«Большая плотная застройка, каждый дом имеет свое подключение по всем сетям. Поэтому здесь очень много людского ресурса будет использовано», — говорит прораб участка Ярослав Мироненко.

Здесь находится большая гимназия и школа искусств, поэтому строители торопятся освободить подъезды к социальным объектам до 1 сентября. Пока же проезд по этой улице перекрыт. Движение запустили по параллельной дороге.

Сейчас строители работают в две смены: с 4:00 до 23:00. С техникой и материалами проблем нет, как и причин затягивать работы. По их завершению участкам, где придется снимать асфальт или плитку, вернут первоначальный вид.

Траншея водопровода пройдет мимо памятника Александру Невскому, часть брусчатки нужно будет разбирать. Также осенью предстоит большая работа по выкорчевке ценных деревьев.

«Мы их будем аккуратно изымать, консервировать, складировать на базе. Конечно же, все обратно засадим. Около 400, кажется, здесь деревьев», — говорит начальник строительного участка Александр Дудко.

Строительство водопровода по первоначальному плану должны были завершить в конце этого года, но сроки продлили. Сдать объект планируют в декабре 2025 года.

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