Работу всех гидрантов проверят в Краснодаре до наступления пожароопасного сезона

Такое поручение 28 марта дал глава краевой столицы Евгений Наумов в ходе комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

«Мы несем ответственность за жителей и гостей нашего города. Не должно быть ситуаций, когда при необходимости невозможно оперативно подключиться к гидранту. Возьмите это под особый контроль, необходимо проверить состояние каждого гидранта в городе», — сказал он.

За четыре года количество жертв при пожарах снизилось почти в два раза — это связано со снижением количества пожаров в краевой столице. По словам начальника управления гражданской зашиты Виталия Казликина, с начала этого года уже зарегистрировали 12 пожаров площадью более 0,4 га.

«Причина везде одна — неосторожность в обращении с огнем. В весенне-летний период это может привести к глобальным пожарам. Элементарные требования пожарной безопасности на регулярной основе мы доносим до жителей», — цитирует Казликина пресс-служба мэрии Краснодара.

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