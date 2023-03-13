Кондратьев: у жителей и гостей Краснодарского края не должно быть сомнений в безопасности

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 13 марта провел заседание регионального оперштаба. В нем приняли участие начальник УФСБ России по Краснодарскому краю, главы региональных управлений СК, Росгвардии, МВД, зампрокурора края и председатель ЗСК.

Во время очередного заседания оперативного штаба Краснодарского края обсудили соблюдение мер безопасности в рамках введенного в регионе среднего уровня реагирования.

«Сейчас мы активно готовимся к летнему сезону. У жителей и гостей края не должно быть сомнений в том, что их безопасность будет находиться на самом высоком уровне», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что принятые ранее меры позволяют сохранять в крае стабильность и безопасность. Кондратьев попросил представителей правоохранительных органов продолжать активную работу по охране транспортной инфраструктуры и общественного порядка на территории региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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