Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Кондратьев: у жителей и гостей Краснодарского края не должно быть сомнений в безопасности

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-u-zhitelej-i-gostej-krasnodarskogo-kraya-ne-dolzhno-byt-somnenij-v-bezopasnosti
Кондратьев: у жителей и гостей Краснодарского края не должно быть сомнений в безопасности
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 13 марта провел заседание регионального оперштаба. В нем приняли участие начальник УФСБ России по Краснодарскому краю, главы региональных управлений СК, Росгвардии, МВД, зампрокурора края и председатель ЗСК.

Во время очередного заседания оперативного штаба Краснодарского края обсудили соблюдение мер безопасности в рамках введенного в регионе среднего уровня реагирования.

«Сейчас мы активно готовимся к летнему сезону. У жителей и гостей края не должно быть сомнений в том, что их безопасность будет находиться на самом высоком уровне», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что принятые ранее меры позволяют сохранять в крае стабильность и безопасность. Кондратьев попросил представителей правоохранительных органов продолжать активную работу по охране транспортной инфраструктуры и общественного порядка на территории региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в оперштабе Краснодарского края напомнили о наказании за запуск беспилотников. При несанкционированных запусках беспилотных летательных аппаратов в регионе жителям и юрлицам грозит административная и иная ответственность.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Выбежали на дорогу: женщина на иномарке сбила двух школьников в Армавире
Выбежали на дорогу: женщина на иномарке сбила двух школьников в Армавире
На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась трехкилометровая пробка
На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась трехкилометровая пробка
Игрок ХК «Сочи» Артем Иванюженков записал видео о непричастности к убийству в Подмосковье
Игрок ХК «Сочи» Артем Иванюженков записал видео о непричастности к убийству в Подмосковье
Суд запретил строить новый жилой комплекс в Олимпийском парке в Сочи
Суд запретил строить новый жилой комплекс в Олимпийском парке в Сочи
Суд в Москве поддержал администрацию Краснодарского края в споре с «Почтой России» о реставрации Главпочтамта
Суд в Москве поддержал администрацию Краснодарского края в споре с «Почтой России» о реставрации Главпочтамта
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В США обанкротились три крупных банка за неделю: ждать ли эффекта домино?
  2. Нарубили на 220 млн рублей: группу из десяти «черных лесорубов» осудили в Краснодарском крае
  3. СК опроверг информацию об участии хоккеиста «Сочи» в драке и убийстве в Подмосковье
  4. В Сочи дерево рухнуло на автомобиль каршеринга и заблокировало движение
  5. Победителем Кубка мира по пауэрлифтингу стал директор школы в Краснодарском крае
  6. В Новороссийске нашли мужчину, жестоко избившего подростка в маршрутке
Прямой эфир
Мы в соцсетях