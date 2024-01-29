Работу тоннельного океанариума «Батискаф» запретил суд в Анапе

Анапский городской суд запретил местному предпринимателю Александру Иониди деятельность, в которой объекты животного мира используются в культурно-зрелищных целях.

В суд с иском о запрете работы океанариума обратилась Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура — у предпринимателя отсутствовала соответствующая лицензия.

«Отсутствие лицензирования вышеуказанной деятельности нарушает требования законодательства и влечет непоправимые последствия для животного мира. В связи с чем суд приходит к выводу о том, что требования истца о запрете ответчику и иным лицам осуществлять деятельность по использованию объектов животного мира подлежат удовлетворению», — говорится в решении суда.

На сайте океанариума сообщается, что организация временно не работает — проводится лицензирование деятельности.

Кроме того, в ходе проверки установили, что океанариум расположен на территории участка, на котором разрешен вид деятельности «для отделов археологии и краеведения». Территория на праве собственности принадлежит Краснодарскому краю и в бессрочное пользование предоставлена ГБУК «Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Фелицына», пишет «Ъ-Кубань».

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