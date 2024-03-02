Работу систем оповещения проверят 6 марта в Краснодаре

Электросирены в Краснодаре запустят 6 марта в 10:40, а в 10:43 в эфирах теле и радио каналов пройдет трансляция специального сообщения.

Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Плановые проверки технического состояния системы оповещения населения с включением электросирен проводятся в краевой столице регулярно.

Включение сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности. Он означает «Внимание всем!». Услышав звук сирен, необходимо включить любой из 10 цифровых каналов телевидения 1-го мультиплекса («Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия «Культура», «Россия 24», «Карусель», «ОТР», «ТВЦ») или эфирное вещание «Радио России», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 28 февраля в Краснодаре сирены запускали на территории предприятия «Афипский НПЗ».