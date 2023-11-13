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Работу сирен проверят 15 ноября на нефтезаводе в Туапсе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rabotu-siren-proveryat-15-noyabrya-na-neftezavode-v-tuapse
Работу сирен проверят 15 ноября на нефтезаводе в Туапсе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В мэрии Туапсе сообщили о том, что 15 ноября на территории ООО «РН-Туапсинский НПЗ» проведут проверку систем оповещения.

В 10:00 будет проводиться плановая проверка готовности локальной системы оповещения РН-Туапсинский НПЗ. Будут включены электрические сирены и голосовое оповещение по громкой связи о проводимой проверке.

Жителей просят соблюдать спокойствие и не покидать свои рабочие места, сообщает пресс-служба администрации Туапсе в Telegram.

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