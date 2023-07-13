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Работу пляжей после шторма восстановили в Сочи из-за хорошей погоды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rabotu-plyazhej-posle-nepogody-vosstanovili-v-sochi-iz-za-horoshej-pogody
Фото пресс-службы администрации Сочи

Черные флаги были установлены на прибрежных территориях 9 июля из-за штормового предупреждения.

Замглавы Сочи отметил, что сейчас в городе отдыхают одновременно примерно 180 тыс. человек. Кроме того, он добавил, что по поручению мэра курорта Алексея Копайгородского пляжи стали приводить в порядок в сжатые сроки.

«Накануне пользователями территорий была организована комплексная санитарная уборка после шторма. Отмыта и продезинфицирована пляжная мебель, расставлено оборудование, побережье очищено от штормового мусора», — сообщил замглавы Сочи Олег Бурлев.

Почти 500 человек приняли участие в работах по приведению пляжей в порядок. В ходе этого вывезли около 280 куб. мусора, который вынесло реками на побережье. Также прошел по сбор и вывоз наносного мусора с незакрепленных пляжных территорий, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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