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Работу паромов на Керченской переправе приостановили из-за сильного ветра

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rabotu-paromov-na-kerchenskoj-pereprave-priostanovili-iz-za-silnogo-vetra
Работу паромов на Керченской переправе приостановили из-за сильного ветра
Фото kukarta.ru

Паромы между Краснодарским краем и Крымом перестали ходить 9 июля с 21:30.

Причина временной приостановки работы Керченской паромной переправы — сильный ветер, сообщает пресс-служба министерства транспорта Республики Крым.

С 8 октября 2022 года по 9 июля через Керченский пролив в обе стороны паромы перевезли почти 193 тыс. пассажиров, почти 156 тыс. автомобилей и 20,2 тыс. вагонов. За это время паромы выполнили более 4,6 тыс. рейсов.

Читайте также: два больших десантных корабля Черноморского флота начали работать на Керченской переправе с 7 июля.

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