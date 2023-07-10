Работу паромов на Керченской переправе приостановили из-за сильного ветра

Паромы между Краснодарским краем и Крымом перестали ходить 9 июля с 21:30.

Причина временной приостановки работы Керченской паромной переправы — сильный ветер, сообщает пресс-служба министерства транспорта Республики Крым.

С 8 октября 2022 года по 9 июля через Керченский пролив в обе стороны паромы перевезли почти 193 тыс. пассажиров, почти 156 тыс. автомобилей и 20,2 тыс. вагонов. За это время паромы выполнили более 4,6 тыс. рейсов.

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