Два больших десантных корабля Черноморского флота начали работать на Керченской переправе

Корабли Минобороны РФ начали работать на линии между Краснодарским краем и Крымом с 7 июля, сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

«Два больших десантных корабля начали перевозку гражданских автомобилей на Керченской паромной переправе», — рассказал он.

Он добавил, что пробка из 260 автомобилей перед Крымским мостом со стороны Керчи уже значительно сократилась.

О готовности военного ведомства предоставить большие десантные корабли ВМФ РФ для перевозки автомобилей через Керченский пролив на этой неделе президенту России Владимиру Путин говорил глава Минтранса Виталий Савельев, сообщает РИА «Новости».

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