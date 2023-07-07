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Два больших десантных корабля Черноморского флота начали работать на Керченской переправе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-bolshih-desantnyh-korablya-nachali-rabotat-na-kerchenskoj-pereprave
Видео t.me/tvcrimea24

Корабли Минобороны РФ начали работать на линии между Краснодарским краем и Крымом с 7 июля, сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

«Два больших десантных корабля начали перевозку гражданских автомобилей на Керченской паромной переправе», — рассказал он.

Он добавил, что пробка из 260 автомобилей перед Крымским мостом со стороны Керчи уже значительно сократилась.

О готовности военного ведомства предоставить большие десантные корабли ВМФ РФ для перевозки автомобилей через Керченский пролив на этой неделе президенту России Владимиру Путин говорил глава Минтранса Виталий Савельев, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: автомобильная пробка снова образовалась перед Крымским мостом в Краснодарском крае утром 7 июля. Протяженность затора составила около 3 км.

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