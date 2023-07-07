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Автомобильная пробка снова образовалась перед Крымским мостом в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/avtomobilnaya-probka-dlinoj-v-3-km-snova-obrazovalas-pered-krymskim-mostom-v-krasnodarskom-krae
Автомобильная пробка снова образовалась перед Крымским мостом в Краснодарском крае
Фото yandex.ru/maps

Утром 7 июля со стороны Кубани перед Крымским мостом машины скопились в затор длиной в 3 км.

По данным онлайн-сервиса «Яндекс Карты» на 7:30, длина автомобильного затора перед въездом на мост превысила 3 км. Также символом отмечено, что неподалеку от пунктов досмотра произошло ДТП.

Со стороны Крыма очереди при въезде на мост нет.

Читайте также: для автотуристов, направляющихся в Крым, запустили тематический Telegram-канал.

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