Автомобильная пробка снова образовалась перед Крымским мостом в Краснодарском крае

Утром 7 июля со стороны Кубани перед Крымским мостом машины скопились в затор длиной в 3 км.

По данным онлайн-сервиса «Яндекс Карты» на 7:30, длина автомобильного затора перед въездом на мост превысила 3 км. Также символом отмечено, что неподалеку от пунктов досмотра произошло ДТП.

Со стороны Крыма очереди при въезде на мост нет.

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