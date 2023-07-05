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Для автотуристов, направляющихся в Крым, запустили тематический Telegram-канал

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dlya-avtoturistov-napravlyayushhihsya-v-krym-zapustili-tematicheskij-telegram-kanal
Для автотуристов, направляющихся в Крым, запустили тематический Telegram-канал
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По мнению организаторов, новый канал в Telegram «Главный мост» поможет отдыхающим заранее подготовиться к поездке в Крым и Севастополь.

В паблике можно узнать актуальную информацию о состоянии подъездов к Крымскому мосту и ситуации с пробками, а также полезные советы, как лучше всего пройти досмотр перед мостом.

Кроме того, в канале «Главный мост» туристы смогут узнать, где бесплатно раздают воду и находятся биотуалеты, а также о достопримечательностях Кубани, которые можно посетить во время поездки в Крым, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: очередь из автомобилей на Крымский мост со стороны Краснодарского края ликвидирована. Об этом днем 5 июля сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко, который на месте мониторил ситуацию с досмотром автомобилей перед въездом на Крымский мост.

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