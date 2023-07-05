Очередь на Крымский мост со стороны Краснодарского края ликвидирована

Об этом днем 5 июля сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко, который на месте мониторил ситуацию с досмотром автомобилей перед въездом на Крымский мост.

По состоянию на 12:30 пробки со стороны Республики Крым нет. Со стороны Краснодарского края очереди по состоянию на 13:10 нет, написал глава минтранса Крыма в Telegram.

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