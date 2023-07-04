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Путин поручил задействовать паромы для сокращения пробок у Крымского моста

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-poruchil-zadejstvovat-paromy-dlya-sokrashheniya-probok-u-krymskogo-mosta
Путин поручил задействовать паромы для сокращения пробок у Крымского моста
Фото kukarta.ru

Об этом президент России Владимир Путин заявил 4 июля во время совещания с членами правительства.

О ситуации на подъезде в Крымскому мосту со стороны Краснодарского края президенту доложил глава Минтранса РФ Виталий Савельев. Он сообщил о задействовании паромов для сокращение пробок перед мостом.

«Я как раз и хотел спросить про паромы и поручить вам задействовать по возможности максимально эти паромные переправы», — цитирует Путина RT.

Керченская паромная переправа возобновила работу с 8 октября после теракта на Крымском мосту. За это время паромы перевезли в обе стороны более 170 тыс. пассажиров и более 135 тыс. грузовиков.

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