Путин поручил задействовать паромы для сокращения пробок у Крымского моста

Об этом президент России Владимир Путин заявил 4 июля во время совещания с членами правительства.

О ситуации на подъезде в Крымскому мосту со стороны Краснодарского края президенту доложил глава Минтранса РФ Виталий Савельев. Он сообщил о задействовании паромов для сокращение пробок перед мостом.

«Я как раз и хотел спросить про паромы и поручить вам задействовать по возможности максимально эти паромные переправы», — цитирует Путина RT.

Керченская паромная переправа возобновила работу с 8 октября после теракта на Крымском мосту. За это время паромы перевезли в обе стороны более 170 тыс. пассажиров и более 135 тыс. грузовиков.

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