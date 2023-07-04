Кондратьев предложил задействовать маршрут через новые регионы РФ для туристов, направляющихся в Крым

С таким предложением губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обратился к президенту России Владимиру Путину во время видеосовещания с членами правительства.

«Если количество автомобилей будет кратно нарастать, предлагаю использовать транспортный коридор через новые регионы РФ для легковых автомобилей», — сказал Кондратьев.

Глава Краснодарского края отметил, что туристов, направляющихся в Крым на автомобилях, нужно информировать о возможности объезжать мост по транспортному коридору через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Кондратьев уверен, что туристы со всей России с гордостью проедут по новым территориям страны. При этом для жителей ДНР, Запорожской и Херсонской областей будет важно, что по их территории проедет большое количество туристов, сообщает ТАСС.

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