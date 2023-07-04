Пробка перед Крымским мостом в Краснодарском крае почти исчезла

По данным сервиса «Яндекс Карты», днем 4 июля затор из автомобилей в Темрюкском районе перед Крымским мостом практически отсутствует.

Сейчас протяженность пробки перед мостом составляет около 1 км. Автомобили стоят только около пунктов досмотра.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 3 июля пробка перед Крымским мостом в Краснодарском крае растянулась на 13 км. Сильный затор из автомобилей на трассе А-290 в Темрюкском районе перед Крымским мостом образовался еще с 1 июля. Его протяженность составляла от 7 до 9 км.

Время ожидания для проезда из Краснодарского края в Крым по мосту составляло в среднем не менее 5 часов. При этом в обратном направлении пробки практически не было.