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Работу общественного транспорта Краснодара в новогоднюю ночь продлевать не будут

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rabotu-obshhestvennogo-transporta-krasnodara-v-novogodnyuyu-noch-prodlevat-ne-budut
Работу общественного транспорта Краснодара в новогоднюю ночь продлевать не будут
Фото instagram.com/kolomiets1710

С 30 декабря по 8 января трамваи, троллейбусы и автобусы будут ходить по графику выходного дня.

В новогоднюю ночь работу общественного транспорта продлевать не будут, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП КТТУ.

В прошлом году в Краснодаре также не было массовых гуляний, в связи с этим работу общественного транспорта также не продляли. Время движения каждого маршрута можно посмотреть на специальном сайте — там отображается актуальное расписание муниципального общественного транспорта.

Читайте также: в«Транспорт Краснодара онлайн» добавят возможность поиска альтернативного пути.

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