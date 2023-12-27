Работу общественного транспорта Краснодара в новогоднюю ночь продлевать не будут

С 30 декабря по 8 января трамваи, троллейбусы и автобусы будут ходить по графику выходного дня.

В новогоднюю ночь работу общественного транспорта продлевать не будут, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП КТТУ.

В прошлом году в Краснодаре также не было массовых гуляний, в связи с этим работу общественного транспорта также не продляли. Время движения каждого маршрута можно посмотреть на специальном сайте — там отображается актуальное расписание муниципального общественного транспорта.

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