Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Работу над мемориалом «Смерч журавлей» в Туапсе планируют завершить этим летом

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rabotu-nad-memorialom-smerch-zhuravlej-v-tuapse-planiruyut-zavershit-etim-letom
Видео канала «Кубань 24»

Мастер из Туапсе собирает стелу «Смерч журавлей», чтобы увековечить память погибших участников СВО. Автор этой инициативы — кузнец, житель Туапсинского района Денис Мильченко.

Он призвал коллег изготовить стальных птиц размером не более 20 см и отправить их ему по почте. На призыв в соцсетях отозвались многие мастера со всей России. Сейчас на монументе собрано уже свыше 140 фигурок журавлей.

К работе над памятником туапсинский кузнец приступил еще осенью 2022 года — после того, как узнал о смерти брата в зоне боевых действий. Завершить работу «Смерч журавлей» автор планирует этим летом.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мемориал «Смерч журавлей» в честь погибших в СВО установят в Туапсе у стелы воинской славы.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Мать убитого в Краснодаре 5-летнего мальчика объяснила, почему поменяла показания в суде
  2. Из-за активизации оползней в Туапсе ввели режим ЧС
  3. Ани Лорак после отмены концерта в Краснодаре опровергла сообщения об оказании помощи ВСУ
  4. Комаров в плавнях Анапы начнут уничтожать с помощью беспилотников
  5. Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
  6. Курорт Баден-Баден приостановил побратимство с Сочи и Ялтой
Прямой эфир
Мы в соцсетях