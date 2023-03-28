Работу над мемориалом «Смерч журавлей» в Туапсе планируют завершить этим летом

Мастер из Туапсе собирает стелу «Смерч журавлей», чтобы увековечить память погибших участников СВО. Автор этой инициативы — кузнец, житель Туапсинского района Денис Мильченко.

Он призвал коллег изготовить стальных птиц размером не более 20 см и отправить их ему по почте. На призыв в соцсетях отозвались многие мастера со всей России. Сейчас на монументе собрано уже свыше 140 фигурок журавлей.

К работе над памятником туапсинский кузнец приступил еще осенью 2022 года — после того, как узнал о смерти брата в зоне боевых действий. Завершить работу «Смерч журавлей» автор планирует этим летом.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мемориал «Смерч журавлей» в честь погибших в СВО установят в Туапсе у стелы воинской славы.