Мемориал «Смерч журавлей» в честь погибших в СВО установят в Туапсе у стелы воинской славы

Автор композиции — кузнец из села Цыпка Денис Мильченко. К нему уже присоединились мастера художественной ковки из 20 городов России, а также кузнецы из Казахстана, Беларуси и Израиля.

Комиссия по увековечению памяти и исторических событий приняла решение установить мемориал у стелы «Туапсе — город воинской славы». Рядом с композицией планируют оборудовать подсветку.

Прием журавлей от разных мастеров закончится в марте. После этого автор начнет собирать памятник. Сейчас кузнец работает над основой композиции, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стела, которую создает кузнец, посвящена российским военным, погибшим в специальной военной операции. Всего для мемориала понадобится примерно 70 птиц. За помощью Денис обратился к своим коллегам со всей страны. Новый мемориал может появиться в Туапсе к лету.