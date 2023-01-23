Мемориал «Смерч журавлей» в честь погибших в СВО установят в Туапсе у стелы воинской славы
Общество
23.01.2023 14:49
Автор композиции — кузнец из села Цыпка Денис Мильченко. К нему уже присоединились мастера художественной ковки из 20 городов России, а также кузнецы из Казахстана, Беларуси и Израиля.
Комиссия по увековечению памяти и исторических событий приняла решение установить мемориал у стелы «Туапсе — город воинской славы». Рядом с композицией планируют оборудовать подсветку.
Прием журавлей от разных мастеров закончится в марте. После этого автор начнет собирать памятник. Сейчас кузнец работает над основой композиции, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», стела, которую создает кузнец, посвящена российским военным, погибшим в специальной военной операции. Всего для мемориала понадобится примерно 70 птиц. За помощью Денис обратился к своим коллегам со всей страны. Новый мемориал может появиться в Туапсе к лету.
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