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Мемориал «Смерч журавлей» в честь погибших в СВО установят в Туапсе у стелы воинской славы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/memorial-smerch-zhuravlej-v-chest-pogibshih-v-svo-ustanovyat-v-tuapse-u-stely-voinskoj-slavy
Мемориал «Смерч журавлей» в честь погибших в СВО установят в Туапсе у стелы воинской славы
Фото пресс-службы администрации Туапсинского района

Автор композиции — кузнец из села Цыпка Денис Мильченко. К нему уже присоединились мастера художественной ковки из 20 городов России, а также кузнецы из Казахстана, Беларуси и Израиля.

Комиссия по увековечению памяти и исторических событий приняла решение установить мемориал у стелы «Туапсе — город воинской славы». Рядом с композицией планируют оборудовать подсветку.

Прием журавлей от разных мастеров закончится в марте. После этого автор начнет собирать памятник. Сейчас кузнец работает над основой композиции, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стела, которую создает кузнец, посвящена российским военным, погибшим в специальной военной операции. Всего для мемориала понадобится примерно 70 птиц. За помощью Денис обратился к своим коллегам со всей страны. Новый мемориал может появиться в Туапсе к лету.

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