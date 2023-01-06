Работу Керченской переправы временно приостановили из-за сильного ветра

О приостановке работы Керченской паромной переправы сообщили 6 января в 22:08.

Причиной стало ухудшение погодных условий. В Керченском проливе ветер усилился до 15 — 20 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по Краснодарскому краю.

Читайте также: свыше 43 тыс. автомобилей и 58 тыс. пассажиров перевезли паромы через Керченский пролив.