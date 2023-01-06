Работу Керченской переправы временно приостановили из-за сильного ветра
Общество
06.01.2023 22:13
О приостановке работы Керченской паромной переправы сообщили 6 января в 22:08.
Причиной стало ухудшение погодных условий. В Керченском проливе ветер усилился до 15 — 20 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по Краснодарскому краю.
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