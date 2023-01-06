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Работу Керченской переправы временно приостановили из-за сильного ветра

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rabotu-kerchenskoj-perepravy-vremenno-priostanovili-iz-za-silnogo-vetra
Работу Керченской переправы временно приостановили из-за сильного ветра
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

О приостановке работы Керченской паромной переправы сообщили 6 января в 22:08.

Причиной стало ухудшение погодных условий. В Керченском проливе ветер усилился до 15 — 20 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по Краснодарскому краю.

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