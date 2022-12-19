Работу Керченской переправы временно приостановили из-за непогоды

О приостановке работы Керченской паромной переправы сообщили 19 декабря в 13:22.

По информации Керченского морского порта, причиной стало ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Информацию о временном закрытии переправы интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили и в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Керченском проливе 19 декабря продолжает действовать штормовое предупреждение. За сутки паромы выполнили 19 рейсов через Керченский пролив.