Работу Керченской переправы временно приостановили из-за непогоды
Общество
19.12.2022 13:58
О приостановке работы Керченской паромной переправы сообщили 19 декабря в 13:22.
По информации Керченского морского порта, причиной стало ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.
Информацию о временном закрытии переправы интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили и в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Керченском проливе 19 декабря продолжает действовать штормовое предупреждение. За сутки паромы выполнили 19 рейсов через Керченский пролив.
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