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Работу Керченской переправы временно приостановили из-за непогоды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rabotu-kerchenskoj-perepravy-vremenno-priostanovili-iz-za-nepogody
Работу Керченской переправы временно приостановили из-за непогоды
Фото пресс-службы Минтранса РФ

О приостановке работы Керченской паромной переправы сообщили 19 декабря в 13:22.

По информации Керченского морского порта, причиной стало ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Информацию о временном закрытии переправы интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили и в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Керченском проливе 19 декабря продолжает действовать штормовое предупреждение. За сутки паромы выполнили 19 рейсов через Керченский пролив.

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