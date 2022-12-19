Паромы за сутки выполнили 19 рейсов через Керченский пролив

В Керченском проливе 19 декабря продолжает действовать штормовое предупреждение.

По данным Минтранса, с 9 октября по 19 декабря через пролив в обе стороны перевезли уже 47 тыс. 770 пассажиров, 33 тыс. 610 автомобилей и 3 тыс. 790 вагонов. Паромы выполнили за сутки 19 рейсов, а за все время с момента открытия переправы — 1 тыс. 125 рейсов.

По прогнозу синоптиков, в проливе 19 декабря будет дуть северо-западный и северный ветер скоростью 12-15 м/с. Высота волн — 30-80 см. Существенных осадков не прогнозируется, сообщает Минтранс РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным на 18 декабря на перехватывающей парковке в поселке Ильич Темрюкского района машин нет, очередь на переправу ликвидировали. За предыдущие сутки паромы «Керченский-2», «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 288 машин и 347 пассажиров.