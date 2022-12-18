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Очереди на Керченскую переправу в Краснодарском крае нет

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ocheredi-na-kerchenskuyu-perepravu-v-krasnodarskom-krae-net
Очереди на Керченскую переправу в Краснодарском крае нет
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За прошедшие сутки паромы «Керченский-2», «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 288 машин и 347 пассажиров.

Сейчас на перехватывающей парковке в поселке Ильич Темрюкского района машин нет. Приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы. На парковке дежурят два волонтера.

Накопительные площадки в Славянске-на-Кубани вывели в резерв. Они готовы к развертыванию при необходимости. Перехватывающая парковка в Красноармейском районе на трассе Краснодар — Славянск — Темрюк около съезда к хутору Турковскому машины не принимает, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: более 47 тыс. пассажиров перевезли уже через Керченский пролив.

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